Мыши - для слабаков: русский кот охотится на медведей

Забавная история, произошедшая в России, оказалась запечатлена на видео — что произошло, смотрите в ролике.

На кадрах видно, как довольно упитанный кот устроил настоящую охоту на в разы превосходящего его по силе и массе оппонента — медведя. Домашний питомец всего за минуту дважды загнал лесного зверя на дерево, причем в первый раз кот бросился за ним.

"Мыши — для слабаков. Русский кот любит медвежатину", — так подписала опубликованное видео его автор.

Можно добавить лишь то, что храбрости этому коту не занимать.