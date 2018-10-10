Брифинг Марии Захаровой в Коктебеле

Спасатели и карабинеры привлечены к работам по демонтажу фрагментов жилого здания в Кишиневе, где произошел взрыв.

Вратарь ФК "Шериф", вошедший в состав сборной Молдовы на октябрьские матчи в рамках Лиги наций, поделился с корреспондентом Sputnik мнением о том, что принесет национальной команде участие в этом международном турнире.