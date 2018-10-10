Брифинг Марии Захаровой в Коктебеле

Забавная история, произошедшая в России, оказалась запечатлена на видео - что произошло, смотрите в ролике.
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В Интернете набирает популярность видео, на котором молдавские комики высмеяли всех героев свадьбы.
Президент Молдовы Игорь Додон назвал дату, когда Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетит республику.
Спасатели и карабинеры привлечены к работам по демонтажу фрагментов жилого здания в Кишиневе, где произошел взрыв.
Вратарь ФК "Шериф", вошедший в состав сборной Молдовы на октябрьские матчи в рамках Лиги наций, поделился с корреспондентом Sputnik мнением о том, что принесет национальной команде участие в этом международном турнире.
Почти четверть жителей Латвии не считают, что страна обязательно должна сохранить ориентацию на Запад при новом правительстве, показал опрос.
Министр иностранных дел Литвы заявил, что для республики неприемлемы "минимальные" стандарты ядерной безопасности БелАЭС.
В разных регионах Эстонии планируется построить новые солнечные электростанции, общая мощность которых составит семь мегаватт.
МВФ ожидает, что экономика Беларуси в нынешнем году вырастет на 4% вместо называвшихся ранее 2,8%.
В Грузии более двух тысяч фамилий, носителей которых меньше 50-ти человек, среди них и Джугашвили, настоящая фамилия Иосифа Сталина.
Какие возможности откроет для Абхазии включение в маршрут круизного лайнера "Князь Владимир" заход в Сухумский порт, рассказал замминистра экономики республики.
Весь мир уже давно говорит о вреде пластиковой посуды. Как Азербайджан намерен решать "мусорную" проблему – разбирался Sputnik.
Внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-го декабря 2018 года, сообщают местные СМИ.
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Почти четверть жителей Латвии не считают, что страна обязательно должна сохранить ориентацию на Запад при новом правительстве, показал опрос.
Министр иностранных дел Литвы заявил, что для республики неприемлемы "минимальные" стандарты ядерной безопасности БелАЭС.
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