Снаряды летят во все стороны: огненный апокалипсис на складе в Чернигове

Взрывы разной интенсивности продолжаются в среду на территории военного склада под Черниговом, где накануне начался пожар, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В настоящее время на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности. После уменьшения интенсивности взрывов силы и средства госслужбы по ЧС приступят к выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, спасатели ликвидировали пять пожаров за пределами арсенала, возникших вследствие попадания боеприпасов, в городе Ичня и селе Августовка.

"В настоящее время информации о погибших и пострадавших среди населения в результате чрезвычайной ситуации на территории военного склада не поступало", — говорится в сообщении.