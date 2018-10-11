Фестиваль "Свидание с Россией" стартовал в Молдове

Продюсер фестиваля Владимир Пирожок и руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский рассказали в ходе пресс-конференции о своих впечатлениях о Молдове и раскрыли детали программы фестиваля в Кишиневе, Бельцах, Кагуле и Твардице.
"Ехал в Молдову с огромным теплом, ожидая замечательных встреч, общения и с детьми, и со взрослыми. Мне очень приятно, что я остался связующим звеном мощнейшей дружбы России и Молдовы. Мы будем показывать и новые серии "Ералаша", посмотрим, как зритель отреагирует", — заявил Грачевский.
Событие проходит при поддержке правительства Москвы и Посольства России в Республике Молдова.
В этом году фестиваль посвящен молдавскому писателю Иону Друцэ, который отметил свое 90-летие.
В рамках фестиваля в молдавских городах ожидаются не только кинопоказы российских фильмов, но и творческие встречи с российскими кинематографистами, семинары, мастер-классы и специальные программы для юных зрителей.
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В список кинофестиваля вошли фильмы "Первые", "Кагул", "Пошел, Гнедой, пошел" и другие.
Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова является генеральным информационным партнером фестиваля.