Фестиваль "Свидание с Россией" стартовал в Молдове

В Государственном русском драматическом театре имени А.П. Чехова состоялось открытие Дней российского кино - шестого кинофестиваля "Свидание с Россией": смотрите на видео Sputnik, как это было.

Продюсер фестиваля Владимир Пирожок и руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский рассказали в ходе пресс-конференции о своих впечатлениях о Молдове и раскрыли детали программы фестиваля в Кишиневе, Бельцах, Кагуле и Твардице.

"Ехал в Молдову с огромным теплом, ожидая замечательных встреч, общения и с детьми, и со взрослыми. Мне очень приятно, что я остался связующим звеном мощнейшей дружбы России и Молдовы. Мы будем показывать и новые серии "Ералаша", посмотрим, как зритель отреагирует", — заявил Грачевский.

Событие проходит при поддержке правительства Москвы и Посольства России в Республике Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Открытие кинофестиваля "Свидание с Россией": как это было 14

В этом году фестиваль посвящен молдавскому писателю Иону Друцэ, который отметил свое 90-летие.

В рамках фестиваля в молдавских городах ожидаются не только кинопоказы российских фильмов, но и творческие встречи с российскими кинематографистами, семинары, мастер-классы и специальные программы для юных зрителей.

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В список кинофестиваля вошли фильмы "Первые", "Кагул", "Пошел, Гнедой, пошел" и другие.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова является генеральным информационным партнером фестиваля.