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Гости кинофестиваля "Свидание с Россией" почтили память Эмиля Лотяну

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

В Молдове открылся фестиваль российского кино "Свидание с Россией. Свидание с Москвой".

В рамках этого события гости фестиваля возложили цветы к памятнику молдавского режиссера Эмиля Лотяну у кинотеатра Patria.

Как заявил продюсер фестиваля Владимир Пирожок, ежегодно на этом культурном событии они чтят память и наследие великого молдавского мастера.

"Мы вспоминаем его, понимая, что без его творчества невозможно было бы молдавское кино. Памятник Лотяну — это воспоминания о той великой поэтической волне молдавского кино в 60-е годы, когда мир узнал, что такое Молдова, на экране", — отметил Пирожок.

Руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский добавил, что был лично знаком с Лотяну. 

"Много раз с ним общался, это был удивительный энергичный человек. Помню ту энергию, которая от него исходила. Он все время что-то придумывал, сочинял, боролся и воевал", — подчеркнул Грачевский.

Событие проходит при поддержке правительства Москвы и Посольства России в Республике Молдова.

Открытие кинофестиваля Свидание с Россией
© Sputnik / Miroslav Rotari
Открытие кинофестиваля "Свидание с Россией": как это было
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В этом году фестиваль посвящен молдавскому писателю Иону Друцэ, который отметил свое 90-летие.

В рамках  мероприятия в молдавских городах ожидаются не только кинопоказы российских фильмов, но и творческие встречи с российскими кинематографистами, семинары, мастер-классы и специальные программы для юных зрителей.

В список кинофестиваля вошли фильмы "Первые", "Кагул", "Пошел, Гнедой, пошел" и другие.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова является генеральным информационным партнером фестиваля.

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Теги:
возложение цветов, кинофестиваль "Свидание с Россией", правительство Москвы, Посольство России в Молдове, Борис Грачевский, Владимир Пирожок, Эмиль Лотяну, Молдова, Кишинев
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