Гости кинофестиваля "Свидание с Россией" почтили память Эмиля Лотяну

В рамках этого события гости фестиваля возложили цветы к памятнику молдавского режиссера Эмиля Лотяну у кинотеатра Patria.
Как заявил продюсер фестиваля Владимир Пирожок, ежегодно на этом культурном событии они чтят память и наследие великого молдавского мастера.
"Мы вспоминаем его, понимая, что без его творчества невозможно было бы молдавское кино. Памятник Лотяну — это воспоминания о той великой поэтической волне молдавского кино в 60-е годы, когда мир узнал, что такое Молдова, на экране", — отметил Пирожок.
Руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский добавил, что был лично знаком с Лотяну.
"Много раз с ним общался, это был удивительный энергичный человек. Помню ту энергию, которая от него исходила. Он все время что-то придумывал, сочинял, боролся и воевал", — подчеркнул Грачевский.
Событие проходит при поддержке правительства Москвы и Посольства России в Республике Молдова.
В этом году фестиваль посвящен молдавскому писателю Иону Друцэ, который отметил свое 90-летие.
В рамках мероприятия в молдавских городах ожидаются не только кинопоказы российских фильмов, но и творческие встречи с российскими кинематографистами, семинары, мастер-классы и специальные программы для юных зрителей.
В список кинофестиваля вошли фильмы "Первые", "Кагул", "Пошел, Гнедой, пошел" и другие.
Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова является генеральным информационным партнером фестиваля.