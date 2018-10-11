Глазами болельщика: что нужно знать молдавскому болельщику о футболе в Сан-Марино

Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев дает прогноз на предстоящий матч, в котором сыграют сборные Молдовы и Сан-Марино.

Молдавская команда сыграет с Сан-Марино 12 октября на стадионе "Зимбру".

© Sputnik / Miroslav Rotari Спиридон: сборная Молдовы будет играть на победу в матче с Сан-Марино

Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по кишиневскому времени.

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После двух стартовых игр на первой строчке в промежуточной турнирной таблице второй группы в лиге "D" находится сборная Люксембурга, в активе которой шесть баллов, на втором месте — белорусы (4 очка), на третьем — Молдова (1 балл), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

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