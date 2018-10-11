22:40 11 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.00
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Видео

Видео допроса Мамаева и Кокорина: в чем обвиняет полиция футболистов

Получить короткую ссылку
146 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
МВД РФ

Российские правоохранительные органы опубликовали видео с допроса задержанных российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых подозревают в хулиганстве.

Из видеокадров следует, что полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев неохотно идет на контакт со следствием. На вопрос, признает ли он свою причастность к произошедшему инциденту, отвечать отказался. Между тем причину своего задержания подозреваемый объясняет подозрением в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин объясняет, что задержан по подозрению в нанесении тяжкого вреда двум гражданам.

Кокорин и Мамаев: футболистов подставили зарвавшиеся мажоры>>>

Напомним, игроки футбольных команд подозреваются в избиении нескольких человек. По предварительным данным, сначала они устроили потасовку на улице с водителем одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе напали на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

По теме

Кокорин и Мамаев: как в Молдове оценивают скандал, и что грозит футболистам
Теги:
дпорос, футболисты, хулиганство, следствие, Мамаев, Кокорин, Москва, Россия, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Корпоративный фильм Гонка континентов завоевал две награды фестиваля The Cannes Corporate Media & TV Awards
    БелАЗ в Каннах

    Корпоративный фильм БелАЗа "Гонка континентов" признан лучшим на международном фестивале The Cannes Corporate Media & TV Awards.

  • Женева
    Десять лет спустя

    Участники и сопредседатели международных Женевских переговоров оценили проделанную в этом формате работу за 10 лет.

  • Фонтан на Сухумской горе
    Сухумский фонтан

    Фонтан на Сухумской горе вновь открыли после реставрации – он не работал четверть века из-за отсутствия водоснабжения.




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Подготовка сборных Молдовы и Сан-Марино к матчу в Лиге наций.
Матч между Молдовой и Сан-Марино: как готовятся футболисты к игре в Лиге наций
Видео допроса Мамаева и Кокорина
Видео допроса Мамаева и Кокорина: в чем обвиняет полиция футболистов
Прогноз численности населения Молдовы
Население Молдовы - прогнозы по численности

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться