Видео допроса Мамаева и Кокорина: в чем обвиняет полиция футболистов

Российские правоохранительные органы опубликовали видео с допроса задержанных российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых подозревают в хулиганстве.

Из видеокадров следует, что полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев неохотно идет на контакт со следствием. На вопрос, признает ли он свою причастность к произошедшему инциденту, отвечать отказался. Между тем причину своего задержания подозреваемый объясняет подозрением в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин объясняет, что задержан по подозрению в нанесении тяжкого вреда двум гражданам.

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Напомним, игроки футбольных команд подозреваются в избиении нескольких человек. По предварительным данным, сначала они устроили потасовку на улице с водителем одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе напали на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.