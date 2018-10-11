Авария ракеты "Союз МС-10": как спаслись космонавты - видео

Во время старта "Союза МС-10" с космодрома произошла авария — отключились двигатели второй ступени.

Корабль "Союз МС-10" совершил аварийную посадку после спуска по баллистической траектории на территории Казахстана, ранее сообщило РИА Новости.

На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Третье место на корабле в этом полете занял контейнер с грузом для Международной космической станции.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула с космонавтами приземлилась в 25 километрах от Жезказгана.В НАСА заявили, что экипаж "находится в хорошем состоянии".

Это первая авария пилотируемого "Союза" с 1975 года. Источник сообщил, что Россия приостанавливает пуски с экипажами на борту.