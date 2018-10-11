Сборная Сан-Марино: в матче с Молдовой в Лиге наций покажем иной футбол

Смогут ли игроки сборной Сан-Марино показать новые навыки владения мячом — об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер команды.

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла назвал национальную команду Молдовы боеспособным соперником. Об этом он заявил в четверг на предматчевой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что видел матчи молдавской сборной с Люксембургом и Белоруссией, отметив для себя игру полузащиты. Варрелла также обратил внимание на опасность игроков бровки.

В свою очередь, полузащитник сборной Сан-Марино Хосе Адолфо Хирш, который не является профессиональным футболистом, а работает на мебельной фабрике и тренируется всего несколько раз в неделю, заявил, что по сравнению с прошлой встречей игрокам есть, что улучшить.

Поединок между сборными Молдовы и Сан-Марино пройдет на кишиневском стадионе "Зимбру" 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21 час 45 минут. Встречу обслужит бригада арбитров из Уэльса во главе с Брином Маркэмом-Джонсом.