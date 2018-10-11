Два года без "Солнечного клоуна" Олега Попова

Известный во всем мире "Солнечный клоун" Олег Попов скончался почти два года назад — 2 ноября 2016 года на 87-м году жизни. Смотрите на архивных кадрах фрагмент его выступления на арене цирка.

Олег Попов был одним из самых узнаваемых артистов России. За свою долгую профессиональную жизнь Олег Попов собрал множество престижных наград.

Он являлся Кавалером ордена Трудового Красного Знамени, лауреатом Международного фестиваля цирков в Варшаве, обладателем приза "Золотой клоун" Международного фестиваля в Монте-Карло. Но главной наградой для него всегда оставались аплодисменты зрителей за тот труд, к которому он относился с бесконечной любовью.