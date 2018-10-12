Смешное видео: аниматор-ударник "дал жару" на детском празднике, как на рок-концерте

Когда ты слишком хорош для такой работы: пользователей сети поразил "кот-баранщик" — смотрите смешное видео и будете поражены. © Facebook / Интересные видеоновости Забавное видео: рыбаков шокировало то, что они вытащили из огромной рыбы

В сети быстро распространяется видео. СУть вот в чем: на детском празднике мужчина в костюме кота играет на барабанах.

Сначала "кот-барабанщик" просто набивает ритм, а затем он, войдя во вкус, развивает все большую скорость и демонстрирует профессиональную игру.

В комментариях многие отметили, что в костюме, наверняка, скрывается настоящий музыкант и любитель рока.

Смотрите на видео, как отрывается этот ударник.