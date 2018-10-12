Патриотизм – редкое слово у современной молдавской молодежи

В ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова ветеран комсомола Григорий Кушнир, сравнивая ценностные ориентиры советской и современной молодежи, отметил, что сегодня молодые люди редко говорят о патриотизме.

"В наше время среди молодежи слово "патриот", "патриотизм", преданность родине — очень редко можно услышать даже на каких-то официальных мероприятиях. Но ведь это основа отношения к труду, к своей Родине", — отметил Кушнир.

В рамках пресс-конференции её участники рассказали о значимых страницах в истории комсомола, о позитивном опыте, который и сегодня сохраняет свою актуальность для страны и молодых людей. 29 октября в мире отметят юбилей комсомола. В Кишиневе пройдут праздничные мероприятия, посвященные этому событию, в том числе праздничный концерт в Филармонии.