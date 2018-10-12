Знак солидарности с журналистом: как в Москве поддержали Вышинского - видео

На Зубовском бульваре в Москве прошла акция за освобождение журналиста Кирилла Вышинского, в которой приняли участие порядка ста его коллег.

Акция солидарности с руководителем портала РИА Новости — Украина Кириллом Вышинским, который вот уже пять месяцев находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене, состоялась в пятницу у здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. В этот день исполнилось 150 суток с момента задержания журналиста в Киеве.

В акции приняло участие около ста коллег Вышинского.

Они подняли над головами пятиметровое панно с монохромным портретом Кирилла с хэштэгами #TruthNotTreason и #ЦеЕвропа, нанесенными на черные полосы, символизирующие несвободу. Тем самым обыгрывалась крайне своеобразная трактовка европейских ценностей на Украине, где журналистику приравнивают к государственной измене за высказывание точки зрения, не совпадающей с мнением властей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций".