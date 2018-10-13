Что будет происходить в ближайшие дни с курсом евро и доллара

Политика монетарных властей США изменит ситуацию на мировом валютном рынке в ближайшее время. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова рассказал Вадим Иосуб.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мнение эксперта: что будет с молдавским леем после выборов

По его словам, ФРС США занимается ужесточением монетарной политики – то есть в последние годы ФРС увеличивает свою ключевую ставку. Как отметил эксперт, в конце сентября ставка была увеличена в третий раз этот год, и, как ожидается, до конца этого года, в декабре, ФРС еще раз повысит ее – такая же политика будет проводится в 2019-м и, вероятно, в 2020 годах.

"Что важно знать простому, далекому от финансов человеку про ключевую ставку? Как правило, рост ключевой ставки по той или иной валюте, при прочих равных обстоятельствах, приводит к росту этой валюты. Работает и обратная причинно-следственная связь — если какой-то Центробанк устойчиво снижает ставку по своей валюте, то можно ждать снижения курса этой валюты", — разъяснил аналитик.

На фоне укрепления доллара, ключевая ставка Центробанка ЕС находится на нулевой отметке. На своем последнем заседании европейский Центробанк, как отметил Иосуб, объявил о том, что в Европе ключевая ставка расти не будет как минимум до лета – начала осени 2019 года.

"Это означает, при прочих равных условиях, без каких-то форс-мажоров, неожиданных событий, доллар будет расти по отношению к европейской валюте", — подчеркнул Иосуб.