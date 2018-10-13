Не для слабонервных: драка разъяренного питбуля и лошади – видео

Злой питбуль напал на лошадь, но лучше бы этого не делал - видео.

Видео неравной схватки питбуля и лошади набирает популярность среди пользователей Интернета. На видео питбуль долго кружит около лошади, после чего решает на нее напасть. В итоге собака доигралась и жестко поплатилась за свою атаку.