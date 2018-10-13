Не для слабонервных: драка разъяренного питбуля и лошади – видео

Видео неравной схватки питбуля и лошади набирает популярность среди пользователей Интернета. На видео питбуль долго кружит около лошади, после чего решает на нее напасть. В итоге собака доигралась и жестко поплатилась за свою атаку.
Злой питбуль напал на лошадь, но лучше бы этого не делал - видео.
Видео неравной схватки питбуля и лошади набирает популярность среди пользователей Интернета. На видео питбуль долго кружит около лошади, после чего решает на нее напасть. В итоге собака доигралась и жестко поплатилась за свою атаку.
Этот ролик уже стал вирусным в сети: на грузинской свадьбе ревнивая жена не позволила мужу станцевать с другой девушкой.
В любой ситуации веди себя как потомок фараона, а еще лучше — как мумия: смотрите видео.
Конец рабочей недели — включаем передачу на расслабление и находим повод для безудержной радости, как мужик на видео.
На Зубовском бульваре в Москве прошла акция за освобождение журналиста Кирилла Вышинского, в которой приняли участие порядка ста его коллег.
Сборная Молдовы по футболу в домашнем матче Лиги наций 12 октября сыграла на кишиневском стадионе "Зимбру" против соперников из Сан-Марино: корреспонденты Sputnik внимательно следили за этим событием - читайте нашу онлайн-трансляцию.
Подопечные Александра Спиридона сумели в третьей встрече группового этапа Лиги наций добиться первой победы.
Во избежание смены политического курса - так можно обозначить главный аргумент сторонников включения в Конституцию Молдовы положения о евроинтеграции.
Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.
Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.
Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.
Китайская железнодорожная компания извинилась перед грузинским телеканалом из-за инцидента с журналистами.
Хозяин гостиницы в Лазаревском, где во время сильного дождя в ливневой канализации утонул ребенок, признал свою вину.
"Азербайджанские железные дороги" в 2019 году планируют запустить сообщение поездов между Баку и Габалой.
На саммите Франкофонии в Ереване перепутали дату рождения Шарля Азнавура. МИД Армении объяснил, кто допустил ошибку.
Суд Алматы рассматривает дело о гибели гражданки Украины, которая умерла после проведения операции по липосакции.
Вслед за министром иностранных дел Кыргызстана в отставку ушел посол республики в Южной Корее.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о важности создания отдельной структуры ШОС для борьбы с наркотиками
Профессиональная футбольная лига Узбекистана претендует на звание "Самая вдохновляющая лига Азии".
Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.
Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.
Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik