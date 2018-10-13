До слез: поступок ревнивой девушки на свадьбе рассмешил пользователей сети - видео

На видео попал смешной момент с одной грузинской свадьбы. Муж одной из приглашенных захотел станцевать с другой девушкой, но жена решила во что бы то ни стало не позволить ему этого. Смотрите, что из всего этого получилось.
Этот ролик уже стал вирусным в сети: на грузинской свадьбе ревнивая жена не позволила мужу станцевать с другой девушкой.
На видео попал смешной момент с одной грузинской свадьбы. Муж одной из приглашенных захотел станцевать с другой девушкой, но жена решила во что бы то ни стало не позволить ему этого. Смотрите, что из всего этого получилось.
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