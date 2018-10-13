Спиридон и Варрелла оценили итоги матча Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций

Сборная Молдовы со счетом 2:0 выиграла у соперников из Сан-Марино в домашнем матче второй группы лиги "D" в Лиге наций. Поединок прошел на на кишиневском стадионе "Зимбру". Оба мяча на свой счет записал Раду Гынсарь.

Главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон отметил, что у его подопечных было много моментов и не все удалось реализовать, но главное — первая за пять лет победа.

"Реализуй Дамашкан те моменты, которые были в первом тайме, все бы легче вздохнули. Да, отсутствие игровой практики сказывается, но нужно поддержать игрока. С белорусами на выезде будет финальная игра. Если не добьемся победы, то этот цикл снова будет провален", — сказал Спиридон.

В свою очередь, наставник команды Сан-Марино Франко Варрелла обратил внимание на то, что не ожидал от соперника той схемы, с которой молдавская сборная вышла на матч.

"Должен сказать, что Молдова нас застала врасплох, потому что вышла на поле с другой схемой, которую не использовала в прошлых матчах. Они очень хорошо использовали фланги и доставили нам много проблем. В то же время меня полностью удовлетворило выступление моих футболистов", — сказал Варрелла.

После трех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице находится сборная Белоруссии, в активе которой семь баллов, на втором месте — Люксембург (6 очков), на третьем — Молдова (4 балла), а замыкает этот квартет Сан-Марино (0 баллов).

Следующий матч молдавская команда проведет в Минске 15 октября.