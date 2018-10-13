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Спиридон и Варрелла оценили итоги матча Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций

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Тема:
Будни молдавского футбола (75)
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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Смотрите на видео, как прокомментировали результат матча между Молдовой и Сан-Марино главные тренеры команд.

Сборная Молдовы со счетом 2:0 выиграла у соперников из Сан-Марино в домашнем матче второй группы лиги "D" в Лиге наций. Поединок прошел на на кишиневском стадионе "Зимбру". Оба мяча на свой счет записал Раду Гынсарь.

Главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон отметил, что у его подопечных было много моментов и не все удалось реализовать, но главное — первая за пять лет победа.

"Реализуй Дамашкан те моменты, которые были в первом тайме, все бы легче вздохнули. Да, отсутствие игровой практики сказывается, но нужно поддержать игрока. С белорусами на выезде будет финальная игра. Если не добьемся победы, то этот цикл снова будет провален", — сказал Спиридон.

В свою очередь, наставник команды Сан-Марино Франко Варрелла обратил внимание на то, что не ожидал от соперника той схемы, с которой молдавская сборная вышла на матч.

"Должен сказать, что Молдова нас застала врасплох, потому что вышла на поле с другой схемой, которую не использовала в прошлых матчах. Они очень хорошо использовали фланги и доставили нам много проблем. В то же время меня полностью удовлетворило выступление моих футболистов", — сказал Варрелла.

После трех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице находится сборная Белоруссии, в активе которой семь баллов, на втором месте — Люксембург (6 очков), на третьем — Молдова (4 балла), а замыкает этот квартет Сан-Марино (0 баллов).
Следующий матч молдавская команда проведет в Минске 15 октября.

Тема:
Будни молдавского футбола (75)

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Теги:
групповой этап, итоги, матч, футбол, Лига наций, УЕФА, Франко Варрелла, Александр Спиридон, Сан-Марино, Молдова
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