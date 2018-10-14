Это видео заставит вас поверить в магию - иллюзионист шокировал зрителей

Знаменитый в США иллюзионист и фокусник Шин Лим, специализирующийся на трюках с картами, оказался в шоу талантов America's Got Talent. Фокусник дошел до финала благодаря невероятному номеру. Он поставил такие трюки, что их сложно отличить от настоящей магии. В любом случае, публика в зале была в восторге.

Самое интересное, что Шин научился всем трюкам, смотря соответствующие ролики в YouTube. О нем узнали в 2012 году, когда ему было 20 лет. В 2015 году благодаря своим выступлениям и победам во многих чемпионатах по фокусам он стал известен во всех уголках Америки.