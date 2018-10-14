Кишинев отметил Храм города традиционным гулянием

Гости торжественного гуляния отметились среди многочисленных палаток с угощением. Смотрите видеосюжет Sputnik об одном из самых запоминающихся событий осени — Кишиневу исполнилось 582 года.
В столице снова перекрыли центр города - Кишинев отмечает Храм.
Гости торжественного гуляния отметились среди многочисленных палаток с угощением. Смотрите видеосюжет Sputnik об одном из самых запоминающихся событий осени — Кишиневу исполнилось 582 года.
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Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.
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