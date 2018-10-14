Кишинев отметил Храм города традиционным гулянием

Поисковые организации Молдовы намерены отреставрировать как можно больше мемориалов Великой Отечественной войны к 75-летию освобождения края от фашизма.

Отмечающая без 18-ти шестьсот лет столица Молдовы в действительности может насчитывать как минимум две тысячи лет своего существования - на это намекает доктор истории Сергей Суляк.