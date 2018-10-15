Страстная женщина едва не раздавила мужчину на свадьбе - видео

Курьезный случай произошел на одной из свадеб во время зажигательного танца.

На свадьбе, судя по всему, армянской двое гостей показали невероятный танец. Обворожительная дама в теле вышла на паркет под звуки музыки из известного индийского фильма про танцора диско.

К ней присоединился еще один гость торжества. В какой-то момент дама настолько разошлась, что попыталась запрыгнуть на появившегося "Джими". Но что-то пошло не так. Или женщина что-то не рассчитала, или мужчина был не готов к такому повороту событий и не удержал в руках свое счастье.

Что было дальше, смотрите сами.