Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Курьезный случай произошел на одной из свадеб во время зажигательного танца.
Парад зомби проходит не впервые - такое зрелище способно серьезно напугать неподготовленных людей.
На видео попал момент жесткой посадки лайнера в Бристоле.
В столице снова перекрыли центр города - Кишинев отмечает Храм.
Жилой многоквартирный дом на Рышкановке, который пострадал от взрыва 6 октября, будет восстановлен. Сколько времени потребует на ремонт?
В полиции пока не назвали точное число людей, взятых в заложники, обстоятельства случившегося выясняет полиция.
Правительство должно будет подготовить план по реализации новых Основ в течение трех месяцев.
Семья из Риги открыла в Севастополе ресторан национальной латышской кухни, куда серый горох возят из Латвии, а местное печенье от латвийского не отличишь.
Департамент по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем Литвы планирует увеличить штрафы за продажу и покупку спиртного в ночное время.
Боевые самолеты стран НАТО продолжат тренировочные полёты над Эстонией: в небо поднимутся истребители Eurofighter ВВС Германии.
Беларусь лидирует в Содружестве по производству на душу населения картофеля, мяса, молока и яиц, сообщил Белстат.
ОБСЕ критикует предвыборную кампанию в Грузии: наблюдатели зафиксировали распространение ложной информации против кандидатов
Sputnik Абхазия проводит голосование среди читателей за самое красивое место страны. Из 15 достопримечательностей нужно выбрать одно.
В Азербайджане откроются филиалы еще трех российских вузов помимо уже действующих в республике отделений МГУ и Первого медуниверситета.
Один человек убит, еще один ранен в результате выстрелов, прозвучавших рядом с армянских рестораном "Арарат" в американском городе Глендейл.
Казахстанское кино собирается покорять мировые рынки – новый закон должен помочь отечественным лентам выйти в международный прокат.
На юге Кыргызстана прошел фестиваль правильного питания в рамках проекта правительства России и ООН.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что сотрудничество с КНР выведено на уровень всестороннего стратегического партнерства.
Узбекистан занял первое место в номинации "Гастрономический туризм" по версии журнала National Geographic Traveler.
Житель Южной Осетии украл из магазина 110 бутылок алкоголя – с заявлением в полицию обратилась хозяйка торговой точки.
Семья из Риги открыла в Севастополе ресторан национальной латышской кухни, куда серый горох возят из Латвии, а местное печенье от латвийского не отличишь.
Департамент по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем Литвы планирует увеличить штрафы за продажу и покупку спиртного в ночное время.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik