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Чем закончилась грандиозная битва тыкв-гигантов - видео

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На ежегодном фестивале в Людвигсбурге победу одержали сразу два фермера - бельгиец Ян Бирмэнс и итальянец Стефано Кутрупи: смотрите на видео Sputnik, как это было.

В конкурсе тыкв-гигантов, который прошел в Людвигсбурге, победу одержали сразу два фермера: бельгиец Ян Бирмэнс и итальянец Стефано Кутрупи. Фактически можно говорить о том, что битва тыкв-гигантов закончилась вничью.

"Это здорово, это очень приятное чувство. Я упорно сражался, и мне очень приятно выиграть вместе со Стефано. Это мой хороший друг из Италии, и очень приятно, что мы оба оказались на первом месте здесь, в Европе", — пояснил Ян Бирмэнс.

Обе тыквы-победительницы весят 965,5 кг.

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В конкурсе участвовали 14 фермеров из шести стран.

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Теги:
битвы, тыква, Людвигсбург, Примечательные факты
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