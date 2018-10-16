Спиридон: расстроен результатом матча, но к футболистам претензий нет

Игра закончилась вничью — 0:0. Таким же был итог матча между этими командами в Кишиневе.

"В целом я доволен всей командой. Пусть и небольшими шагами, но мы прогрессируем. В этом цикле осталось две игры. Постараемся достойно завершить его. Матчем очень расстроен, но никому из своих футболистов не могу предъявить претензий. Может быть, нужно было проявить больше хладнокровия в завершающей фазе, тогда счет, возможно, мог быть и другим", — сказал Спиридон.

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После четырех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице второй группы находится сборная Люксембурга, в активе которой 9 баллов, на втором месте — Белоруссия (8 очков), на третьем — Молдова (5 баллов), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Молдавская команда практически потеряла шансы на продолжение борьбы за лидерство. Несмотря на турнирное положение, молдавские футболисты, по словам главного тренера сборной Александра Спиридона, будут предельно мотивированы в оставшихся двух играх групповой стадии Лиги наций. 15 ноября они на выезде сыграют Сан-Марино, а 18 ноября примут Люксембург.

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