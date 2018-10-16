Видеомост с Марией Захаровой в пресс-центре Sputnik Молдова

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова рассказывает, как Москва будет реагировать на биолаборатории Пентагона у ее границ, чем ответит на давление на русский язык, а также какой будет реакции России на активизацию НАТО у ее границ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках видеомоста Москва-Кишинев-Тбилиси-Таллин в пресс-центре Sputnik Молдова отвечает на вопросы журналистов.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова рассказывает, как Москва будет реагировать на биолаборатории Пентагона у ее границ, чем ответит на давление на русский язык, а также какой будет реакции России на активизацию НАТО у ее границ.
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