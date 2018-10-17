Официальная церемония встречи Эрдогана в Кишиневе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своей супругой Эмине Эрдоган прибыл с визитом в Молдову. Официальные мероприятия в Кишиневе начались с церемонии приветствия четы турецкого лидера президентом Молдовы Игорем Додоном и его супругой Галиной Додон.
После этого руководители двух государств проведут встречу тет-а-тет, которую продолжит заседание в расширенном формате с участием представителей официальных делегаций. По итогам бесед состоится церемония подписания совместной декларации о стратегическом сотрудничестве Молдовы и Турции, а затем лидеры двух стран выступят с заявлениями для прессы.
Программу продолжит церемония открытия отремонтированного здания администрации президента Молдовы, которое разрушили в ходе апрельских беспорядков в 2009 году.
Также у лидера Турции намечена встреча и с премьером республики Павлом Филипом, по итогам которой запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.