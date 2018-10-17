Официальная церемония встречи Эрдогана в Кишиневе

Смотрите видеотрансляцию Sputnik с официальной церемонии приветствия турецкого лидера, которая проходит в среду в отреставрированном здании резиденции президента Молдовы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своей супругой Эмине Эрдоган прибыл с визитом в Молдову. Официальные мероприятия в Кишиневе начались с церемонии приветствия четы турецкого лидера президентом Молдовы Игорем Додоном и его супругой Галиной Додон.

После этого руководители двух государств проведут встречу тет-а-тет, которую продолжит заседание в расширенном формате с участием представителей официальных делегаций. По итогам бесед состоится церемония подписания совместной декларации о стратегическом сотрудничестве Молдовы и Турции, а затем лидеры двух стран выступят с заявлениями для прессы.

Программу продолжит церемония открытия отремонтированного здания администрации президента Молдовы, которое разрушили в ходе апрельских беспорядков в 2009 году.

Также у лидера Турции намечена встреча и с премьером республики Павлом Филипом, по итогам которой запланировано подписание ряда двусторонних документов.