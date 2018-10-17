Совместный брифинг президента Молдовы и лидера Турции

Смотрите трансляцию Sputnik - молдавский и турецкий лидеры по итогам совместной беседы и встречи в расширенном формате делают заявления.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с официальным визитом в Молдове по приглашению молдавского лидера Игоря Додона. Руководители двух государств провели встречу тет-а-тет, которую продолжило заседание в расширенном формате с участием представителей официальных делегаций.

Программу продолжит церемония открытия отремонтированного здания администрации президента Молдовы, которое разрушили в ходе апрельских беспорядков в 2009 году.

Также у лидера Турции намечена встреча и с премьером республики Павлом Филипом, по итогам которой запланировано подписание ряда двусторонних документов.