Додон и Эрдоган открывают обновленное здание администрации президента

Молдавский лидер Игорь Додон и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии открытия отремонтированного здания президента РМ, которое пострадало в ходе беспорядков в 2009 году.

Весной 2009 года во время погромов в Кишиневе было разгромлено и подожжено не только здание администрации президента, но и здание парламента. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов.

В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями Додона с Эрдоганом и при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.

Эрдоган впервые совершает официальный визит в Молдову. В республике он пробудет два дня — в Кишиневе у него запланированы встречи с руководством Молдовы, а также поездка в Гагаузию.