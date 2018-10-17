Додон и Эрдоган открывают обновленное здание администрации президента

Молдавский лидер Игорь Додон и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии открытия отремонтированного здания президента РМ, которое пострадало в ходе беспорядков в 2009 году.
Весной 2009 года во время погромов в Кишиневе было разгромлено и подожжено не только здание администрации президента, но и здание парламента. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов.
В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями Додона с Эрдоганом и при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.
Эрдоган впервые совершает официальный визит в Молдову. В республике он пробудет два дня — в Кишиневе у него запланированы встречи с руководством Молдовы, а также поездка в Гагаузию.
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