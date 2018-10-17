Появились видеокадры эвакуации раненых с места взрыва в Керчи

В Интернете появились кадры с территории политехнического колледжа Керчи, откуда вынесли пострадавших в результате сильного взрыва.

На кадрах видно, как к колледжу подъехали машины скорой помощи. Также запечатлено, как выносят раненых и загружают в машины. На месте ЧП работают ФСБ, полиция, реаниматологи и пожарные. Взрыв прогремел в политехническом колледже города Керчь в Крыму.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в столовой учебного учреждения, которое расположено на улице Войкова, 1, в Керчи. По предварительным данным, погибли 13 человек, порядка 50 получили ранения. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Создан специальный штаб с участием сотрудников СК, МВД и ФСБ. Следователи уже начали осматривать записи с камер видеонаблюдения и допрашивать очевидцев.