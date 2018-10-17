Владимир Путин высказался о трагедии в Керчи

Взрыв прогремел в Керченском политехническом колледже. Начиненное металлическими предметами взрывное устройство было установлено в столовой. Следствие квалифицировало случившееся как убийство двух и более лиц.
Президент России Владимир Путин заявил, что общественность будет проинформирована о результатах расследования взрыва в Керчи, которое проведут правоохранительные органы и специальные службы.
Взрыв прогремел в Керченском политехническом колледже. Начиненное металлическими предметами взрывное устройство было установлено в столовой. Следствие квалифицировало случившееся как убийство двух и более лиц.
В Интернете появились кадры с территории политехнического колледжа Керчи, откуда вынесли пострадавших в результате сильного взрыва.
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