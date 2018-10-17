Владимир Путин высказался о трагедии в Керчи

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Додон рассказал, какой пример Молдова будет брать у Турции Президент Молдовы обратил внимание на то, что может перенять республика у Турции в качестве примера, а также на отношения между двумя странами. 94

Кишиневу поставили диагноз – "город надо срочно лечить" По мнению участников пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре Sputnik Молдова, коррупция пронзила все структуры управления Кишинева и как следствие, жители столицы страдают от плохого управления городскими делами, что негативно сказывается на развитии городской инфраструктуры, качестве жизни, внедрении инноваций, экологии и т.д. 205