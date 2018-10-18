Существо, которое никогда не умрет от старости, попало на видео

Единственное бессмертное существо на Земле обнаружили ученые.

Медузы urritopsis nutricula обитают в тропических морях. Они считаются бессмертными, потому что способны самоомоложаться. Они самостоятельно управляют своими генами и могут "двигаться вспять", то есть возвращаются в первоначальную стадию развития и начинают жить заново. Эти существа никогда не умрут, если, конечно же, их кто-то не съест, или не разорвут на части.

В настоящее время ученые изучают феномен urritopsis nutricula, пытаясь понять, как клетки могут превращаться из одной формы в другую.