Аксенов о трагедии в Керчи: нужно понять, что толкнуло нелюдя совершить подобное

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после случившегося важно понять, каковы мотивы были у убийцы, чтобы в будущем избежать подобных трагедий.

Устроивший стрельбу студент Керченского политехнического колледжа на месте ЧП был один, версию о возможных сообщниках проверяют правоохранители.

© Sputnik / Мария Крицкая Аксенов: подозреваемый в совершении теракта в Керчи покончил с собой

Об этом журналистам в Керчи сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он также сообщил, что родственникам пострадавших в результате ЧП в Керчи помогут с опознанием людей, которые находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии.

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"Важно помочь родным пережить опознание, также нужно понять, что толкнуло нелюдя совершить подобное", - заявил Аксенов.