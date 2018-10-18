"Керченскому стрелку" беспрепятственно продали ружье и патроны - видео

Владислав Росляков, который расстрелял учащихся в керченском колледже, выбирал ружье в оружейном магазине. Момент покупки попал на видео.

Выяснилось, что Росляков легально купил ружье, из которого расстрелял учащихся в Керчи. Судя по записи в журнале оружейного магазина, молодой человек сделал покупку еще в сентябре.

На кадрах запечатлено, как Росляков расплачивается за патроны и ружье наличными деньгами.

Директор оружейного магазина Анатолий Лунев рассказал, что Росляков проходил обучение, на основании которого ему и было выдано право на ношение оружия. Он отметил, что патроны студент покупал 12 калибра, их обычно используют для охоты на волка или лису.

Напомним, взрывы и стрельба произошли в Керченском политехническом колледже 17 октября. Виновником ЧП был 18-летний Владислав Росляков, один из студентов учебного заведения. В результате трагедии погиб 21 человек, еще порядка 50 пострадали.

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