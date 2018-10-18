В оружейном магазине рассказали, как убийца из Керчи купил ружье

Директор оружейного магазина рассказал, как устроивший взрыв и стрельбу в политехническом колледже в Керчи, смог купить оружие - смотрите видео.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых - 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Первоначально было открыто уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

По словам директора магазина Анатолия Лунева, как сообщил "Пятый канал", Росляков приобрел патроны, которые используют для охоты на "крупного зверя".

"Он прошел официальное обучение, насколько я знаю, которое дало ему право на пользование, ношение, хранение. Здесь по закону он ничего не нарушил... Это был 12 калибр, стартовый калибр, который любят использовать охотники. Эта дробь была предназначена для крупного зверя", — рассказал владелец магазина.

Он также заявил, что молодой человек не вызвал никаких подозрений, был трезв и совершенно спокоен.