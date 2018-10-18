Владимир Путин выступает на пленарном заседании клуба "Валдай"

Владимир Путин не будет выступать с традиционной вводной речью, но как обычно ответит на вопросы участников мероприятия.

Заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи с 15 по 18 октября. В ходе дискуссий 130 экспертов из 33 стран обсуждали политические и социально-экономические перспективы России, общественное и культурное развитие страны и ее место в мире. Как правило, из выступлений Путина на "Валдае" можно судить об основных направлениях российской внешней политики на ближайшее время.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.