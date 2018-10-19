Смешное, но поучительное видео: почему все мамы утром такие усталые

Молодая мама запечатлела свою ночь от заката до самого утра, и все ахнули: смотрите на видео, как проводят время женщины в декрете.

Наверное, нет в мире женщины, которая бы во время декретного отпуска не слышала такую фразу от знакомых: "Как ты можешь не высыпаться, ведь ты не работаешь". Американка решила ответить на такие замечания, опубликовав кадры всего одной ночи, проведенной с ее маленькими детьми.

Жительница Лос-Анджелеса Мелани Дарнелл установила камеру под потолком своей спальни и запечатлела, как прошла ее ночь.

Смотрите на видео, почему молодые мамы по утрам такие усталые.

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