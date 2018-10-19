Одинцов: Кишинев берет у МВФ кредит под 6%, а мог бы у наших банков под 4%

Муниципальный советник Александр Одинцов, сообщил, что столичные чиновники практикуют коррупционные финансовые схемы, из-за которых значительно возрастает себестоимость строительства и ремонта различных объектов.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik.

"От Европейского банка реконструкции и развития, а также от МВФ получаем кредит под 5–6,5% в валюте. Когда наши советники говорят – ребята, мы можем с нашими банками договориться на кредит под 4%. Под муниципальные гарантии спокойно можно получить более выгодный кредит у нас", — сказал Одинцов.

Однако, по его словам, сознательно выбирают кредит под 5-6,5%.

"Это нормально, когда город берет кредиты, но их ставка должна быть соответствующей. Почему берут кредиты под высокий процент? Евразийский банк развития, например, готов предоставить более выгодный для нас кредит. Но из-за геополитических предпочтений выбирают ЕБРР и другие западные банки", — отметил Одинцов.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.