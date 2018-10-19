Патриарх Кирилл о милосердии в деятельности Русской Православной Церкви

Святейший Владыка выступает перед участниками съезда и отвечает на их вопросы.

Патриарх Кирилл рассказал о милосердии и благотворительности в деятельности Русской Православной Церкви.

В Москве прошел VIII Общецерковный съезд по социальному служению, организованный Синодальным отделом со церковной благотворительности и социальному служению. В мероприятии приняли участие более двух тысяч человек из России и других стран — руководители социальных проектов, главы епархиальных отделов по благотворительности, православные волонтеры и сестры милосердия. Работу съезда возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В настоящее время в Русской Православной Церкви свыше 4500 церковных социальных проектов, более 8 тысяч социальных работников, более 350 сестричеств милосердия. Ежегодно Церковь открывает более 100 новых социальных проектов, в том числе приюты для матерей, проекты помощи зависимым людям. При участии Русской Православной Церкви организованы более 400 проектов помощи инвалидам, 95 приютов для бездомных, 57 приютов для женщин в кризисной ситуации, 169 центров гуманитарной помощи.