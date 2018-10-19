Путин объяснил, почему США сами подрывают доверие к доллару - видео

Выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, президент России Владимир Путин отметил, что США сами подрывают доверие к доллару как мировой резервной валюте.

"Американские друзья режут сук, на котором сидят. Они подрывают доверие к доллару своими действиями (использование санкций - ред). Это типичная ошибка империи. Это не ругательное слово, но империя всегда думает, что может допустить и какие-то ошибочки, пойти на какие-то издержки, потому что мощь такова, что это ничего не значит. Но ошибки нарастают и наступает момент, когда с ними уже не справиться", — заявил президент.

Он дал понять что Россия намерена отказаться от доллара в международных расчетах.

"Мы точно будем в этом направлении (снижения зависимости от доллара) двигаться, не потому что мы хотим доллар подорвать, а потому что мы хотим обеспечить свою безопасность, потому что нам постоянно санкции какие-то вводят и просто не дают нам возможности работать в долларах", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что об отказе доллара в международных расчетах говорят и в ЕС.

© Sputnik / Максим Богодвид Американские финансисты заявили о скором сильном обвале доллара

"Не только я об этом говорю. Посмотрите, президент Франции недавно сказал об этом. Он сказал о том, что Европа должна повысить свой экономический и финансовый суверенитет. Что это значит? Это значит уход от доллара. А это крупнейший торгово-экономический партнер США", - подытожил российский президент.