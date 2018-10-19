Взрыв на заводе под Санкт-Петербургом - шокирующие кадры с места ЧП

В Сеть попали первые кадры взрыва в Ленинградской области, в районе железнодорожной станции Гатчина.

Трагедия произошла на пиротехническом заводе "Авангард" — погибло два человека.

Как сообщают очевидцы, взрыв слышался за несколько километров. В результате инцидента дорогу завалило камнями, с места взрыва идет густой дым и ощущается запах пороха.

Инциденту присвоен второй номер сложности. В МЧС России отметили, что взрыв был технологическим, в здании частично обрушились четыре этажа. После взрыва загорелись три легковые машины.

Близлежащие территории оцеплены специалистами. На месте работают сотрудники МЧС России, обстоятельства происшедшего выясняются.