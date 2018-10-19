Взрыв на заводе под Санкт-Петербургом - шокирующие кадры с места ЧП

Трагедия произошла на пиротехническом заводе "Авангард" — погибло два человека.
Как сообщают очевидцы, взрыв слышался за несколько километров. В результате инцидента дорогу завалило камнями, с места взрыва идет густой дым и ощущается запах пороха.
Инциденту присвоен второй номер сложности. В МЧС России отметили, что взрыв был технологическим, в здании частично обрушились четыре этажа. После взрыва загорелись три легковые машины.
Близлежащие территории оцеплены специалистами. На месте работают сотрудники МЧС России, обстоятельства происшедшего выясняются.
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