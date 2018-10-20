Жуткая красота: пауки заплели паутиной побережье в Греции - видео

Необычно красивый и в то же время зловещий феномен наблюдается в Греции — сотни метров побережья возле города Этолико покрылись паутиной. Пауки заплели своими сетями все кусты и деревья.

Внушающий ужас арахнофобам случай объясняют тем, что в этом регионе расплодились комары, что и привело к нашествию пауков. Однако царствовать паучьему племени осталось недолго — их обилие привлечет птиц, которые питаются пауками.

Стоит отметить, что пауки этого вида — тетрагнатиды — хоть и обладают довольно отталкивающим видом, но не опасны для человека.