Маленькая обезьянка не может оторваться от спасшей ее женщины - видео

В этой трогательной истории не обошлось без чуда, а упрямство молодой девушки и ее любовь к животным спасли одну невинную и маленькую жизнь.

Клаудия Лифтон родом из Канады. В 2016 году она ехала из Таиланда в Лаос и проходила через маленькую деревню, сообщает Sputnik Грузия. Поднявшись на один из холмов, у магазина велосипедов девушка увидела трехмесячную обезьяну, сидящую в клетке с веревкой на шее. Клаудия знала, что не сможет оставить малыша.

Девушка хотела поговорить с владельцем магазина, однако в этой местности никто не понимал по-английски, поэтому она просто села с обезьянкой и не хотела уходить. Когда Клаудии наконец нашли переводчика, ей рассказали историю малыша.

Оказывается, владелец магазина спас обезьяну от еще худшей участи — браконьеры собирались продать ее на рынке экзотических животных. Поэтому малыша выкупили. Клаудия пыталась убедить владельца магазина, что животное умрет, если не получит медицинскую помощь и предлагала все свои деньги. Но ей отказали.

Тогда девушка решила весь день стоять у магазина и изображать сумасшедшую, чтобы владелец терял клиентов. Только после нескольких часов ей все же продали малыша за 300 долларов. Наконец Клаудия смогла увезти обезьяну в приют для животных, где ей оказали всю необходимую помощь.