Чисто и конкретно: парень разыграл маму во время уборки - видео

После розыгрыша молодой человек едва унес ноги от матери, которая кинулась за ним, чтобы его проучить.

Агентство Sputnik Кыргызстан опубликовало видео с женщиной, которую сын разыграл во время уборки.

Женщина наводила порядок на кухне, а молодой человек спокойно сидел за столом со смартфоном. В какой-то момент она наткнулась на перевернутую миску и не сразу поняла, что стала жертвой розыгрыша, устроенного сыном. Молодой человек устроил на полу настоящую матрешку из мисок, сложенных друг на друга, заставив мать изрядно потрудиться, чтобы убрать их в положенное место. В конце концов ему пришлось спасаться бегством, так как разъяренная женщина бросилась вслед за ним со шваброй.