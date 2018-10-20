Жуткие кадры: в Индии поезд наехал на толпу людей - видео

Трагедия произошла, когда люди отмечали один из самых популярных праздников в Индии.

Неподалеку от индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд врезался в толпу людей, ранее сообщило РИА Новости.

ЧП произошло из-за того, что местные жители жгли возле железнодорожных путей чучела в честь Дашахры — одного из самых популярных индуистских праздников, который отмечается каждую осень. Многие из них при этом стояли прямо на рельсах.

Пострадавших доставили в больницы. Медики опасаются, что число погибших может еще возрасти.