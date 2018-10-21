На туриста из Канады напала медведица, он потерял камеру, но выжил - видео

Находясь вблизи от хищников, всегда надо быть настороже и не забывать о собственной безопасности. В этом убедился охотник, увлеченность которого съемкой медведей на камеру могла стоить ему жизни.

Турист повстречался в лесу с семейством медведей. Он решил запечатлеть животных на видеокамеру.

Увлекшись съемкой, мужчина совершенно позабыл, что перед ним грозные хищники. Об этом ему напомнила медведица, которая пошла на него в атаку.

Бросив камеру, охотник пустился наутек. Видеозапись инцидента была выложена в YouTube.