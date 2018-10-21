Хозяин решил разыграть своих собак и спрятался под водой - смешное видео

В интернете "гуляет" популярный флешмоб, когда люди прячутся от домашних питомцев за одеялом или пледом, а потом смотрят на их реакцию.

Молодой человек находится в воде, а на берегу стоят его четыре собаки. Питомцы внимательно следят за хозяином и весело виляют хвостами. Через несколько секунд парень ныряет и скрывается из вида собак.

Четвероногие друзья ждут появления мужчины: они всматриваются в воду, а одна из них не может даже устоять на месте — перебирает лапами.

И тут происходит самое неожиданное! Парень внезапно выныривает из воды у самого берега и пугает собак. Питомцы сильно пугаются и разбегаются в разные стороны.