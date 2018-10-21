Шедевр снял дедушка на видео, но он не понял, с какой стороны камера у айфона

Видео, на котором запечатлено, как харизматичный дедушка радуется свадьбе внука бьет рекорды просмотров в Сети.

Пара из американского штата Нью-Мексико попросила дедушку Джона Харта снять на айфон их главное событие в жизни, но молодые не учли, что родственнику жениха, которому давно перевалило за 80, слабо разбирался в современной электронике. И когда все началось, дедушка честно нажал на показанную ему кнопку — но вот снимать начал не той стороной айфона.

В результате получилось, что пока на заднем плане звучит взволнованное "Выйдешь за меня?", радостное "Да" и восторженные восклицания случайных прохожих, в кадре все это время находится улыбающееся лицо Джона Харта.

Благодаря этому курьезу, дедушка и сам стал знаменитостью, и молодых прославил на весь мир. Такого великолепного подарка, как у этой пары, нет ни у кого. Молодец, дедушка! Еще больше необычных видео, забавных историй и хорошего настроения — в сюжете "Утро с нами!">>>