Огненный апокалипсис во Владикавказе: огонь не щадил ничего

Почти 150 человек и 42 единицы техники были привлечены к тушению пожара на металлургическом заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Кроме того, в ликвидации возгорания был задействован пожарный поезд, прибывший из Кабардино-Балкарии. По данным МЧС РФ, пожар распространился на площади 4,5 тыс. кв. м. Власти Северной Осетии ранее сообщили, что угрозы взрыва не существовало.

Сообщалось, что в результате ЧП погиб один пожарный и ещё двое пострадали. По предварительным оценкам, в здании находились ёмкости с серной кислотой. Возгорание потушено. Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту происшествия.