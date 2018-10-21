Огненный апокалипсис во Владикавказе: огонь не щадил ничего

Почти 150 человек и 42 единицы техники были привлечены к тушению пожара на металлургическом заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Кроме того, в ликвидации возгорания был задействован пожарный поезд, прибывший из Кабардино-Балкарии. По данным МЧС РФ, пожар распространился на площади 4,5 тыс. кв. м. Власти Северной Осетии ранее сообщили, что угрозы взрыва не существовало.
Сообщалось, что в результате ЧП погиб один пожарный и ещё двое пострадали. По предварительным оценкам, в здании находились ёмкости с серной кислотой. Возгорание потушено. Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту происшествия.
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