Даст фору молодым: в Красноярске живет 70-летний "человек-паук" - видео

В центре Сибири живет самый настоящий человек-паук. Необычный пенсионер из Красноярска Андрей Дидух, который готовится отметить 70-летний юбилей, является настоящим скалолазом-столбовиком. Столбовиками называют тех, кто предпочитает заниматься альпинизмом на знаменитых Красноярских Столбах — естественных скалах.
Андрей Андронович чувствует себя прекрасно, а за ловкость и навыки альпиниста его прозвали "дедушкой человека-паука". Пожилой спортсмен в настолько идеальной форме, что способен дать фору даже молодым и энергичным скалолазам. Секретом своей непревзойденной физической формы он называет постоянный позитивный настрой, а также отсутствие злобы в сердце. От видео, на котором Андрей Дидух демонстрирует свои навыки, замирает сердце.
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