Как белый медвежонок обрел дом - трогательное видео

Около месяца назад в поселке Диксон жители обнаружили беспризорного белого медвежонка. Малыш обосновался в подвале неподалеку от школы, скитался по улицам и питался на помойке. Власти Диксона решили пристроить медведя на ПМЖ. На видео — трогательные кадры доставки мишки в красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей". Медвежонок быстро осваивается на новом месте и предпочитает сытно поесть. Благо, что в меню — свежее мясо.