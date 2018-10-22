Видео: огромный самолет пролетел между высотками и напугал жителей

Военный самолет пролетел между небоскребами на низкой высоте, проложив маршрут прямо над австралийским мегаполисом: смотрите на видео, как это было.
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